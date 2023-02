- Pod względem praw mediowych PKO Ekstraklasa weszła do pierwszej dziesiątki w Europie - mówi Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA

Czy to już ten moment, w którym kibice polskiego futbolu klubowego mogą mieć nie tylko nadzieję, ale i pewność, że zaczniemy piąć się w rankingu sportowym w Europie?

Jako spółka Ekstraklasa robimy wszystko, aby tak właśnie się stało. Wypłacane klubom 230 milionów złotych za sezon stanowi mocną bazę i podstawę finansową. A trzeba dodać, że poszczególne transze przekazywane są zgodnie z harmonogramem, bez przekraczania ustalonych terminów. W trwających rozgrywkach wypłaciliśmy już 130 milionów złotych, kolejna rata poszła kilka dni przed powrotem na boiska po przerwie zimowej. I już przygotowujemy się do przelewów ostatniej transzy, zaplanowanej na początek czerwca. Na myśli mam część związaną z wynikiem sportowym, czyli zanim zrobimy tę wypłatę, musimy poznać ostateczną kolejność w tabeli. Nie będziemy jednak zwlekać, bo to transza ważna przede wszystkim dla czterech klubów, które będą reprezentować naszą ligę w europejskich pucharach. Dodam, że w kwocie stałej, wypłacanej na samym początku, jest milion złotych dla każdego z 18 zespołów z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży. Tak aby wszyscy mieli pieniądze na obsługę własnej akademii. Drugim ważnym elementem, mającym pomóc naszym drużynom zdobywać punkty w rankingu europejskim, jest tworzenie kalendarza rozgrywek dogodnego dla pucharowiczów. Staramy się tak układać terminarz, aby zespół, który bierze udział w kwalifikacjach europejskich pucharów miał albo krótsze wyjazdy w Ekstraklasie, albo w ogóle grał mecze u siebie. Trzecim ułatwieniem, które sprawdzało się w ostatnich latach, jest możliwość wnioskowania przez klub o przeniesienie meczu ligowego między 3. a 4. rundą kwalifikacyjną. Po to, aby rzeczywiście w tych najważniejszych momentach zespoły były skoncentrowane na awansie do grup w rozgrywkach pucharowych. Mam nadzieję, że te wszystkie rozwiązania organizacyjne w połączeniu z rosnącymi wypłatami dla klubów doprowadzą do tego, że będziemy mieli więcej drużyn w europejskich pucharach, a w rezultacie nasza pozycja w rankingu będzie budowana bardziej dynamicznie.