Politycy PiS komentują nowy spot oraz film Agnieszki Holland „Zielona granica”. Padają ostre słowa

„Przedstawianie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jako bandytów znamy z propagandy hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Że coś tak obrzydliwego kiedyś się powtórzy, i to w wykonaniu stanowiącej polityczne zaplecze (Donalda) Tuska i (Rafała) Trzaskowskiego reżyser Agnieszki Holland, jeszcze niedawno nikt by w to nie uwierzył” – powiedział w spocie Ziobro.