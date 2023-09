Zbigniew Ziobro: Polacy oczekują od Donalda Tuska potępienia filmowych kłamstw. Nowy spot PiS WIDEO

W materiale pojawia się minister sprawiedliwości i prokurator generalny, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

– Przedstawianie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy jako bandytów znamy z hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Że coś tak obrzydliwego się powtórzy i to w wykonaniu stanowiącej polityczne zaplecze Tuska i Trzaskowskiego, reżyser Agnieszki Holland, to jeszcze niedawno nikt by nie uwierzył – mówi na nagraniu.