Minister Mariusz Błaszczak: Film „Zielona granica” to haniebny atak na bezpieczeństwo RP

– To nasz obowiązek jako Polaków i bardzo jednoznacznie oceniamy to wszystko, co związane jest z atakiem na ludzi broniących bezpieczeństwa Polski. Potępiamy takie działania i mówimy wprost, że filmy takie jak „Zielona granica” pani Holland godzą w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisują się w propagandę moskiewską, propagandę Putina – powiedział Błaszczak.