Pierwsza rocznica śmierci sierż. Mateusza Sitka. "Jego śmierć nie była nadaremna". Państwowe uroczystości z udziałem szefa MON

– Żołnierze stąd pamiętają bardzo, chyba najbardziej w Polsce, bo zaraz po tym, jeszcze przed uroczystościami Święta Wojska Polskiego w ubiegłym roku, nadano imię jednemu z Abramsów – właśnie imię Mateusza Sitka. Jechał jako pierwszy na defiladzie 15 sierpnia w ubiegłym roku. Jest obelisk, przed którym przed chwilą złożyliśmy kwiaty. Pamiętają bardzo dobrze dowódcy. Pan pułkownik Skrzypczak, który pełni tę rolę od kilku miesięcy, pan generał Kozłowski, który był dowódcą Mateusza Sitka, sierżanta Mateusza Sitka, kiedy pełnił misję na granicy, kiedy oddał życie. Była rodzina, za co jej bardzo dziękuję. (…) Jak miałem okazję rozmawiać z rodziną, wspominaliśmy służbę sierżanta Mateusza Sitka, to wszystko, co jest jego dokonaniem. To jest wielka wdzięczność nas wszystkich, wszystkich Polaków, którą też po raz kolejny w imieniu państwa polskiego przekazałem. Wdzięczność kolegów i koleżanek służących w Wojsku Polskim, dowódców, przełożonych – mówił szef MON.