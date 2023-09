Czarnek ostro do Agnieszki Holland i jej "pomagierów": Nie macie prawa nazywać się Polakami!

PiS o "Zielonej granicy": Paszkwil obrażający Wojsko Polskie i Straż Graniczną

W środę na platformie X (dawniej Twitter) opublikowany został nowy spot Prawa i Sprawiedliwości . "Film ludzi z zaplecza Tuska robi z polskiego wojska i funkcjonariuszy straży morderców i sadystów. To kłamstwa. Polscy obrońcy granic muszą mieć nasze wsparcie! Stańmy murem za polskim mundurem" – napisano w komentarzu do nagrania.

– Dotrzemy do Polaków ponad głowami mediów III RP, a to jest niezwykle ważne, ten bezpośredni kontakt jest absolutnie kluczowy – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając rozpoczęcie…

Czarnek do Holland: Nie macie prawa nazywać się Polakami!

Do sprawy odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zacytował Jerzego Waldorffa, który "o nikczemnikach, zwykłych zbirach, którzy niszczyli zabytki polskie, powiedział: "Ja tym ludziom odmawiam prawa nazywania się Polakami". Po tym zwrócił się do reżyserki:

Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury. – Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni – powiedziała reżyserka podczas konferencji na festiwalu w Wenecji. – Nie chcieliśmy uprawiać propagandy sprawiedliwości. Zależało nam, by film odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy – mówiła.

