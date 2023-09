Morawiecki: Film Holland to przygotowanie do demontażu zapory na granicy OPRAC.: Anna Piotrowska

PiS rusza z akcją 10 milionów ulotek. Mateusz Morawiecki: Chcemy przypomnieć, jak wyglądała praca za Tuska, praca po 4, 5 zł za godzinę. Lidia Lemeniak/ Polska Press

– Dotrzemy do Polaków ponad głowami mediów III RP, a to jest niezwykle ważne, ten bezpośredni kontakt jest absolutnie kluczowy – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając rozpoczęcie akcji 10 milionów ulotek. Odniósł się również do kontrowersyjnego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Ocenił, że jest on "przygotowaniem do demontażu muru, zapory na granicy".