Referendum 2023. Poznaj pytania i dowiedz się, jak wziąć w nim udział

Pytania referendalne

Jak wziąć udział w referendum?

Zgodnie z prawem, do wzięcia udziału w referendum uprawniony jest każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat. Wyjątek stanowią osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym lub Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione. One nie mogą wziąć udziału w głosowaniu.

Aby oddać głos, należy w dniu referendum w godzinach od 7:00 do 21:00 udać się do właściwego sobie lokalu wyborczego i po okazaniu dowodu osobistego pobrać od komisji wyborczej kartę do głosowania.

Ułatwienia dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Dla niektórych wyborców Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia, by ułatwić im uczestnictwo w głosowaniu. Chodzi o osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także te które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Mają one prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz transport powrotny.