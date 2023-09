Kampania wyborcza 2023 na żywo. Kto wygra wybory? Najnowsze informacje – relacja

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys dyskutowali w jednym z programów telewizyjny na TVP Info na temat wiz. Podczas wymiany zdań wiceszef MSZ zarzucił politykowi opozycji manipulację, kiedy ten pokazywał wykres rzekomo pokazujący, ile wiz Polska wydała obcokrajowcom.

To jest liczba pozwoleń na pracę, czyli pierwszego punktu w procedurze uzyskania wizy. Tu jest na przykład Pakistan i liczba 4600. Wiecie państwo, ile wiz pracowniczych Polska wydała obywatelom Pakistanu w zeszłym roku? 214 sztuk, a to pozwoleń było 4,6 tys., a to niecałe 5 procent – mówił Jabłoński.

Tak właśnie pan manipuluje. To jest pierwszy krok, to tak, jakby pan powiedział, że 200 tysięcy złożyło wnioski. Może je składać kto chce, stać w kolejce do ambasady, ale my drobiazgowo weryfikujemy - zapewniał wiceszef MSZ.