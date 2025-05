Orędzie marszałka Sejmu Szymona Hołowni przed II turą wyborów prezydenckich

- Już po raz ósmy w wolnej Polsce wybierzecie najwyższego przedstawiciela naszego kraju (...). Powiem to wprost: my politycy zamęczyliśmy Was tą kampanią (...). Zamiast dawać nadzieję, spokój płynący z perspektywy rychłego spełnienia się marzeń, przynosiła niepokój, pogłębiała podziały, wzbudzała agresję jednych wobec drugich, stawała się nie do zniesienia - mówił marszałek, podsumowując dobiegającą kampanie wyborczą.