Waldemar Pawlak: PiS powinno rozważyć wycofanie poparcia dla Nawrockiego

- Dzisiaj media społecznościowe, internet, dają „przyspieszenie”, „natychmiastowość”. Dają też polaryzację i koniunkturalizm, bo ludzie żyją w swoich bańkach i czasem popełniamy błąd, wierząc w iluzję swojego przekazu – stwierdził były premier. Dodał, że ludzie czasem „słyszą to, co chcą usłyszeć, a nie to, co jest przekazywane”.