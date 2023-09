Marsz Niepodległości jako "nazistowski spęd" i kolejne oszczerstwa o Straży Granicznej. Nowe fragmenty "Zielonej Granicy" wyciekły do sieci

Kolejne oszczerstwa pod adresem Straży Granicznej

W mediach społecznościowych ukazały się kolejne filmy przedstawiane jako fragmenty długometrażowego obrazu Agnieszki Holland "Zielona Granica". Jeden z nich przedstawia scenę, w której jeden z funkcjonariuszy Straży Granicznej specjalnie rozbija termos - by szklany wkład popękał na kawałki - i rzuca go do jednemu z nielegalnych migrantów. Ten wypija jego zawartość wraz ze szkłem i zalewa się krwią.