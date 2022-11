Polska blogerka zatrzymana przez egipską policję. Wybrała się na zwiedzanie piramid bez stanika

Agnieszka Lal, blogerka podróżnicza i influencerka, znana w sieci jako Aggie Lal albo "Travel in her shoes", prowadząca rok temu polską edycję "Prince Charming", wybrała się na wycieczkę do Egiptu. Chciała zobaczyć piramidy, jednak wykazała się brakiem znajomości obyczajów panujących w tym rejonie i nieodpowiednio się ubrała. W miejscach o znaczeniu historycznym kobiety muszą mieć tam m.in. zakryte ramiona.