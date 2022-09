Pomorze. Przywłaszczył fotopułapkę, ta wciąż robi zdjęcia i wysyła je urzędnikom gminy Potęgowo. Na fotce m.in. wnętrze mieszkania

Komiczna wpadka osobnika, który w gminie Potęgowo połakomił się na fotopułapkę. To sprzęt, który automatycznie robi zdjęcia lub filmy, gdy wykryje ruch.

- Zwracamy się z prośbą do osoby, która przywłaszczyła sobie fotopułapkę, będącą własnością gminy, o jej zwrot do jutra, tj. do 9 września 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Potęgowie (pok. 14). W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na Policję! – napisali w czwartek urzędnicy na gminnym Facebooku.