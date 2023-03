Potajemny ślub gwiazdy "Gry o Tron". Kto jest wybrankiem Natalie Dormer?

Gwiazda "Game of Thrones" (Walka o Tron), Natalie Dormer, związała się węzłem małżeńskim z narzeczonym Davidem Oakesem.

Kameralna kolacja na prowincji

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy 41-letnia aktorka, która w roku 2012 dołączyła do zespołu aktorskiego "Gry o Tron" w roli Margaery Tyrell, świętowała swoje zaślubiny, jedząc kameralną kolację w Roth Bar & Grill w miejscowości Bruton, Somerset w Wielkiej Brytanii.

Martini w gronie najbliższych

Jedna z osób bliskich aktorce powiedziała dziennikarzom tylko tyle, że Natalie i David trzymali datę ślubu w tajemnicy do końca. Nie chcieli, żeby to była wielka impreza, chociaż z pewnością był to szczególny dla nich dzień, który będą bardzo długo pamiętać. Ceremonia była podobno piękna.