Premierowy odcinek "Doda. 12 kroków do miłości". Jakie emocje budzą pierwsze randki piosenkarki?

Piosenkarka Dorota Rabczewska, znana jako Doda, została twarzą nowego cotygodniowego reality-show Polsatu "Doda - 12 kroków do miłości". To program, w którym widzowie śledzą, jak gwiazda wybiera idealnego kandydata na męża. Docelowo, pojawi się w nim 12 mężczyzn, z którymi piosenkarka spędzała czas od maja do lipca 2022 r.

Doda szuka męża. Pierwsze randki za nią

Co fani myślą o kandydatach na męża Dody?

"Doda, współczuję ci", "Świetnie mi się to oglądało, razem z Dorotą się uśmiałam, cóż za gafy ze strony mężczyzn. Rozumiem i współczuję, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, na wszystko przyjdzie czas", "Jezu, współczuję jej tych facetów, to kompletnie nie dla niej, nawet fizycznie jej się nie spodobali", "Totalna porażka z tymi kandydatami. To miały być randki?" - czytamy w komentarzach do show.