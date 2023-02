Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek. Zima nie odpuszcza

Europa zachodnia, środkowa i północno-wschodnia jest w zasięgu rozległego wyżu, którego główne centrum znajduje się nad południową Anglią. Rejon Morza Śródziemnego i południowo-wschodnie obszary Europy obejmują niże z układami frontów atmosferycznych; w zasięgu niżu i ciepłego frontu atmosferycznego pozostaje także północ Skandynawii. Polska znajduje się w strefie wysokiego ciśnienia znad Anglii. Z północnego wschodu napływa zimne powietrze arktyczne – informuje IMGW.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1026 hPa i pozostanie bez większych zmian.

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek w kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami na północy, wschodzie i południu słabe przelotne opady śniegu, nad morzem możliwe również opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od -6 st. C. na południowym wschodzie, około -2 st. C. w centrum do 3 st. C. nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat od -8 st. C. do -5 st. C., w rejonach podgórskich Sudetów od -3 st. C. do -1 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny; nad morzem umiarkowany z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr porywisty.

Pogoda w nocy

W nocy w zachodniej połowie kraju na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Na wschodzie słabe opady śniegu. Miejscami, głównie na północy, marznące mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -12 st. C. na południowym wschodzie, około -7 st. C. W centrum i na zachodzie do -2 st. C. na północnym wschodzie i około -1 st. C. nad morzem; najcieplej na Helu 0 st. C.; w rejonach podgórskich od -17 st. C. do -15 st. C, lokalnie do -21 st. C. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza na wtorek

We wtorek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie rozpogodzenia. Na wschodzie i południowym wschodzie słabe opady śniegu. Początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od -1 st. C. do 1 st. C., nad morzem do 4 st. C. W rejonach podgórskich od -7 st. C. do -2 st. C. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni.

Prognoza dla Warszawy