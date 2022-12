Przepowiednie na 2023 rok. Proroctwa, które pewnie się nie sprawdzą. Co przepowiedzieli Nostradamus i Baba Wanga?

Przepowiednie i proroctwa stare jak świat

Temat przepowiadania przyszłości znany jest tak długo, jak daleko sięga historia ludzkiej cywilizacji. W Starożytności, gdy dominowała powszechna wiara w skuteczność magii, na porządku dziennym były rytuały oczyszczające, wróżenie, ofiary ku czci bogów czy wielkie wyrocznie, do których zjeżdżała ludność z całego kontynentu - jak choćby Wyrocznia Delficka. Jest to w pełni logiczne - im mniej człowiek wiedział o świecie, tym więcej tłumaczył sobie istnieniem bóstw i zjawisk magicznych.

Dziś, choć wiemy o świece znacznie więcej, także chętnie sięgamy do różnego rodzaju przepowiedni. Pamiętajmy jednak, by traktować je wyłącznie w kategoriach rozrywkowych. Szczególnie, że większość proroctw jest nad wyraz ogólnikowych, co więcej wyklucza się nawzajem.

Sławne wieszczki i słynni prorocy

Do najsłynniejszych wróżbitów w historii ludzkości zaliczamy: