Roksana Węgiel pozuje do zdjęcia z rodzicami i chłopakiem. Podpisała je: "Rodzinka"

Rodzinne zdjęcie Roksany Węgiel. Jest na nim Kevin Mglej

Kim jest Roksana Węgiel?

Przygoda Roksany Węgiel ze sceną rozpoczęła się po triumfach w programie "The Voice Kids" i Eurowizji Junior. Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie kojarzy przeboju "Anyone I want to be", który podbił serca europejskich słuchaczy. Młoda artystka ma na koncie wiele hitów, które doceniła wielomilionowa publiczność w serwisach muzycznych.