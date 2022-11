Ruszają 30 targi książki historycznej. Spotkania z autorami i nowości wydawnicze

Jeśli przyjąć za prawdę sentencję Mieczysława Kotarbińskiego, że ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie: najmądrzejszą rzecz - książkę i najgłupszą - wojnę, to sięgnięcie po książki historyczne, czy faktograficzne jest mądre podwójnie. Historia przecież winna uczyć, jak nie popełniać błędów, które już kiedyś zostały popełnione przez innych oraz jak wybierać to, co słuszne.

Dziś żyjemy w czasach, kiedy ta najgłupsza rzecz właśnie rozgrywa się obok nas za sprawą imperialnej Rosji. Sami możemy zatem wybrać tę najmądrzejszą.

Świetna po temu okazja nadarza się w tym tygodniu. Od 24 do 27 listopada w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbywać się będą jubileuszowe, 30. Targi Książki Historycznej. To impreza, która przyciąga każdego roku rzesze miłośników książki z całej Polski.

Organizatorzy targów - Fundacja Historia i Kultura, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich - Oddział Mazowiecki szacują że średnio rokrocznie Targi Książki Historycznej odwiedza około 30 tysięcy osób.