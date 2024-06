Sondaż. Polacy największymi zwolennikami Unii Europejskiej. Francuzi na drugim biegunie

Protesty rolników czy retoryka wyborcza zniechęciły wielu do Unii Europejskiej, ale i tak Polacy są jej bardzo przychylni - pisze środowa "Rzeczpospolita".

"Na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prestiżowy waszyngtoński instytut badania opinii publicznej Pew opublikował sondaż, z którego wynika, że 76 proc. Polaków odnosi się pozytywnie do Unii. To najlepszy wynik wśród wszystkich badanych krajów. Tylko 21 proc. z nas niechętnie odnosi się do integracji" - napisano w "Rz".