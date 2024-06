Specjalne atrakcje dla graczy World of Tanks i World of Warships z okazji 80. rocznicy D-Day

Z okazji 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku, znanego jako D-Day, World of Tanks oraz World of Warships wprowadza do swoich gier serię okolicznościowych wydarzeń upamiętniających jeden z najważniejszych momentów w historii II wojny światowej.

Specjalny tryb PvE w World of Tanks z okazji 80. rocznicy D-Day

Z okazji 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku, znanego jako D-Day, World of Tanks wprowadza do gry serię okolicznościowych wydarzeń upamiętniających jeden z najważniejszych momentów w historii II wojny światowej. Nowe warianty rozgrywki zawierają między innymi całkowicie nowy tryb PvE Operacja Overlord, tematyczną przepustkę bitewną, specjalną historyczną transmisję przeprowadzoną z LCT 7074, jedynego znanego ocalałego czołgu desantowego Wielkiej Brytanii, który brał udział w D-Day i wiele więcej. Już od 6 czerwca czołgiści mogą wziąć udział w zupełnie nowym trybie solo PvE inspirowanym Operacją Overlord, który umożliwia doświadczenie walk podczas lądowania w Normandii. Uczestnicy będą dowodzić doskonale znanymi czołgami M4A3E8 Sherman, a ich celem będzie przebicie się przez ufortyfikowaną obronę wroga. Aby zniszczyć nabrzeżne bunkry chroniące baterie przeciwlotnicze, gracze będą korzystać ze wsparcia dodatkowych sił alianckich samolotów zwiadowczych i artylerii krążowników, która jest zdolna zadać dewastujące zniszczenia celom wroga.

Na graczy czekają też inne wyzwania i przeszkody, ponieważ mapa wypełniona jest śmiercionośnymi minami. Aby zapewnić sobie pomyślną przeprawę, dowódcy skorzystają z sekretnej broni: Sherman Crab. To specjalnie zaprojektowany pojazd wsparcia wykrywający miny, który brał czynny udział w działaniach podczas II wojny światowej. Pomógł bezpiecznie nawigować na wrogich polach walki, celowo detonując ładunki wybuchowe i wyznaczając drogę do osiągniecia krytycznego zwycięstwa.

Specjalna przepustka sezonowa D-Day: od czerwca do sierpnia

Dzięki specjalnej przepustce sezonowej D-Day, dostępnej od czerwca do sierpnia, gracze przejdą przez trzy rozdziały historii. Ukończenie każdego z nich nagrodzi czołgistów nowymi pojazdami premium poziomu VI, wyposażonymi w specjalne style 3D związane z rocznicą oraz trzema nowymi członkami załogi. Nowy sezon przepustki wypełniony jest licznymi nagrodami, w tym obligacjami, kredytami, dniami konta premium, ekwipunkiem i innymi przedmiotami w grze. Dostępna będzie również specjalna interaktywna mapa D-Day, na której czołgiści będą mogli zapoznać się z wydarzeniami związanymi z rocznicą. Przechodząc przez sekwencję misji tematycznych, gracze otrzymają specjalne żetony, które można wymienić na pojazdy premium, unikatowe modyfikacje i dni konta premium.

Więcej informacji o tych specjalnych wydarzeniach można znaleźć na TEJ stronie.

Zespół World of Tanks przygotował też niespodziankę – historyczną transmisję na oficjalnym kanale Twitch, która przeprowadzona zostanie 8 czerwca o godzinie 18:00 prosto z LCT 7074, jedynego znanego ocalałego czołgu desantowego Wielkiej Brytanii, który brał udział w D-Day. Co więcej, wyjątkowa kolekcja D-Day będzie dostępna w licencjonowanych sklepach World of Tanks. Oferuje szereg pamiątkowych produktów, w tym odzież (koszulki i bluzy z kapturem), kubki i szklanki, podkładki pod mysz, puzzle i zapalniczki Zippo.

World of Warships: Legends upamiętnia 80. rocznicę D-Day

Twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej World of Warships, wprowadzają ognistą zawartość do Legend na konsolach i urządzeniach mobilnych. Czerwcowa aktualizacja oferuje szereg nowości, w tym pięciotygodniową kampanię, na której końcu czeka holenderski krążownik premium. Nowa zawartość oferuje wiele nagród, w tym okręty, kamuflaże i wiele więcej – wszystko do zdobycia w misjach z okazji 80. rocznicy D-Day, a także w nowym wydarzeniu Goleador Championship. Aby poddać próbie morskie strategie graczy, czerwcowa aktualizacja wprowadza też poprawki lotniskowców oraz nowe sezony Potyczek i Bitew Floty. Wraz z początkiem czerwca do gry trafi nowa kampania „Skyreaper from the Lowlands". Osoby, które ukończą to pięciotygodniowe wyzwanie ze 100 kamieniami milowymi ze wsparciem admiralicji, wejdą w posiadanie holenderskiego krążownika premium VII poziomu – De Zeven Provinciën. Nowa pozycja w niedawno dodanej nacji Holandii, przygotowana została z myślą o poważnych obrażeniach dzięki funkcji nalotu i imponujących umiejętnościach podpalania. Za sterami tego krążownika zasiądzie nowy historyczny dowódca, Karel Doorman, który będzie mógł zasilić szeregi graczy razem z De Zeven Provinciën.

Unikatowe misje z okazji 80. rocznicy D-Day

Gracze mogą wziąć udział w nowych misjach tematycznych. Po ich ukończeniu otrzymają karty kolekcjonerskie pełne informacji o tym historycznym wydarzeniu, zaangażowanych w nie okrętach i odznaczeniach wojskowych. Po ukończeniu zestawu, gracze będą mogli odblokować francuski pancernik III poziomu Courbet 1944, wyposażony w specjalny stały kamuflaż D-Day. Oprócz tego, dowódcy Legends mogą znaleźć w sklepie kilka historycznych okrętów, które brały udział w D-Day, w tym Texas, Belfast i nowy niszczyciel Haida.

Zmiany w balansie i poprawa rozgrywki lotniskowcami

Lotniskowce również doczekały się kilku ulepszeń i poprawek dla lepszej walki, w tym rozszerzonego hangaru, krótszych czasów przeładowania, zwiększonego rozmieszczenia bomb i nowej mechaniki paliwa samolotu. Ponadto, koszty samolotów zostały zredukowane do zera, co przyniosło dalsze zmiany w ich równowadze ekonomicznej. Od 10 czerwca gracze Legends mogą dołączyć do piłkarskiego szaleństwa w nowym wydarzeniu sieciowym Goleador Championship. Przez zdobywanie bramek na stronie poświęconej turniejowi, gracze mogą odblokować 24 specjalne naszywki na koszulki, tymczasowe kamuflaże oraz specjalny, permanentny kamuflaż dla Fiji. Oprócz tego czerwcowa aktualizacja do World of Warships: Legends wprowadzi dwa nowe sezony Potyczek, z których każdy zawiera unikalne modyfikacje rozgrywki, takie jak wzmocnione baterie główne i ulepszone statystyki okrętów. Po przerwie do gry wracają też bitwy flot, w których pięcioosobowe dywizje gracze będą rywalizować i wyjątkowe nagrody. Więcej informacji o aktualizacji dostępne na oficjalnej stronie internetowej gry.

Dokument o saperach: „Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf”

Warto wspomnieć, że World of Warships wraz z organizacją non-profit prowadzoną przez weteranów amerykańskiej marynarki wojennej - FORCE BLUE, zajmującą się ochroną środowiska morskiego, prezentują film dokumentalny „Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf”. Opowiada on historię bohaterskich oddziałów saperskich (Naval Combat Demolition Units) znanych dziś jako Navy SEALS.

Dokument jest dostępny od 4 czerwca. Można go oglądać na YouTube World of Warships. „Frog Fathers” to podróż czterech weteranów Navy SEALS na plaże Normandii, gdzie oddają hołd odwadze i męstwu swoich poprzedników, którzy brali udział w inwazji podczas II Wojny Światowej. Z okazji 80. rocznicy bitwy, weterani zbadają, jakim poświęceniem musieli wykazać się ich bracia oraz jakie znaczenie dla nowoczesnej służby wojskowej miały ich działania. Bohaterowie filmu przeanalizują też spuściznę bitwy, co dla nich osobiście ona oznacza i co mają nadzieję przekazać przyszłym pokoleniom.

Projekt ten, opracowany we współpracy z organizacją FORCE BLUE, prezentuje wysiłki studia Wargaming na rzecz zachowania historii marynarki wojennej. Film został nakręcony na początku miesiąca w ramach specjalnego wydarzenia organizowanego w Nowym Jorku. Po pokazie odbył się panel moderowany przez specjalistkę od II Wojny Światowej – Claire Berett. W dyskusji udział wzięli: bohater filmu Steve „Gonzo” Gonzalez, reżyser i montażysta Bob Whitney, Artur Plociennik (Regional Publishing Director w Wargaming) oraz narrator John C. McGinley.

