Pozostajemy po właściwej stronie historii. Od początku wojny rozpoczęliśmy pomoc Ukrainie i jej obywatelom - mówi prezes Wargaming

Już od wczesnych lat szkolnych pasjonowały mnie gry wideo. Zaczynaliśmy w roku 1995 jako grupa studentów zjednoczonych w swoim zamiłowaniu do gier. Jednak w 1998, kiedy założyliśmy studio, wszystko się zmieniło. Przestaliśmy operować tylko w kategoriach hobby, od tamtej zaczęliśmy robić biznes. Niezależnie od wszystkiego chciałem spełnić swoją ambicję, jaką było stworzenie gry wszechczasów. Początki nie były dla nas łatwe, ponieważ nie wszystkie gry, jakie stworzyliśmy, osiągały sukces, jednak dalej w nas wierzyłem i ciężko pracowałem. Oczywiście w najśmielszych snach nie mogłem spodziewać się, że Wargaming urośnie do dzisiejszych rozmiarów. Po 13 latach wzlotów i upadków, w końcu udało nam się osiągnąć sukces za sprawą World of Tanks i World of Warships.

Co decyduje o tym, że World of Tanks - fenomen na rynku - w zasadzie nie starzeje się. Kilkanaście lat na rynku, a w dalszym ciągu w doskonałej formie. Tytuł, który zdobył 4 nagrody złotych Joysticków, pobito liczne Rekordy Guinessa. Jest to ta sama gra, ale jakże inna z każdym rokiem, czy dwuleciem. Kto jest tu głównym motorem zamachowym?

World of Tanks obchodzi w tym roku swoją 13. rocznicę i z dumą mogę stwierdzić, że gra stała się hobby wielu osób na całym świecie, w takim samym stopniu jak piłka nożna czy szachy. Gracze stale do niej wracają, a my staramy się sprawić, żeby ich doświadczenia z rozgrywki były tak dobre, jak to tylko możliwe.

Podejrzewaliśmy, że gra może zyskać w Polsce popularność, między innymi dlatego, że przez Wasze granice przetoczyły się liczne kolumny czołgów. Jednak nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić, z jak wielkim odzewem się spotkamy. Pamiętam, że krótko po uruchomieniu World of Tanks w Europie, liczba polskich graczy gwałtownie rosła, postanowiliśmy więc zorganizować spotkanie dla społeczności. Wynajęliśmy knajpę w amerykańskim stylu na obrzeżach Warszawy i czekaliśmy na pierwszych gości. Nikt nie przychodził i spodziewaliśmy się, że inicjatywa okaże się kompletną klapą. W pewnym momencie do środka wszedł jeden chłopak i spytał nas czy czołgi to tutaj. Kiedy potwierdziłem, odwrócił się do sporej grupy ludzi na zewnątrz krzycząc „Chodźcie, to tu!”. Odwiedziły nas tłumy, to było wspaniałe wydarzenie, które później przenieśliśmy też do Niemiec i Francji, ale to Polska była pierwsza i przez to wyjątkowa.

Obecnie jesteśmy tuż po wyjściu z pandemii, która najmocniej wpłynęła na wydarzenia na żywo. Po raz pierwszy badaliśmy grunt przy okazji spotkania ze społecznością World of Warships w Warszawie w 2022 roku. Na miejsce przyszło mnóstwo ludzi, którzy stworzyli przyjazną atmosferę, przez co całe wydarzenie było naprawdę satysfakcjonujące. Obecnie rozważamy, jak dalej podchodzić do dużych wydarzeń na żywo i mogę już zdradzić, że planujemy pojawić się na Poznań Game Arena 2023 z World of Warships! To największe targi gier w Polsce, także liczymy na to, że wyjdzie bardzo dobrze.

Przez ostatnie lata w grach Wargamingu spotkać można coraz więcej polskich akcentów - a to mapa Studzianki, ścieżka zespołu Żywiołak, czołg Pudel, okręt Błyskawica. Jakie jeszcze niespodzianki szykuje firma dla polskiego gracza?

Polscy gracze są wśród pierwszej piątki krajów aktywnych w naszych najważniejszych grach, więc stale myślimy, w jaki sposób zaangażować tutejszą społeczność. Na przestrzeni lat nawiązywaliśmy współprace z wieloma firmami w Polsce, od branży spożywczej, przez FMCG, nawet po marki zabawkowe! Staramy się współpracować też z artystami czy celebrytami, aby docierać do nowych odbiorców i dostarczać coś wartego zapamiętania naszym społecznościom, podobnie, jak robiliśmy to przy okazji tych wyjątkowych współprac, które Pan przytacza. Zorganizowaliśmy też duże wydarzenie w Muzeum Wojska Polskiego z udziałem działającego polskiego czołgu 7TP, w momencie, w którym dodaliśmy go do World of Tanks PC. Kiedy zawitał także do mobilnego World of Tanks Blitz, wybraliśmy Mariusza Pudzianowskiego na ambasadora akcji. Zaledwie kilka miesięcy temu, współpracowaliśmy też z Łukaszem Podolskim, znanym piłkarzem i napastnikiem jednego z klubów Ekstraklasy. Mogę też powiedzieć, że niedługo do World of Tanks Blitz dodamy nowe średnie polskie czołgi, które będą promowane przez bardzo znaną polską zawodniczkę.