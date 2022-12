Arnold Schwarzenegger dla portalu i.pl: nigdy nie przestawaj dążyć do swoich celów. Aktor wystąpił w popularnej grze World of Tanks

Z małej austriackiej miejscowości do Hollywood - od chłopca z ubogiej rodziny po gwiazdę kina i w swoim czasie także polityki. Czy ta długa droga, którą Pan przebył, zrodziła się z marzeń i ściśle wytyczonych planów, czy tylko dziełem pasji i przypadków?

To efekt mojej wizji, ogromnej pomocy i ciężkiej, ciężkiej pracy. Aby odnieść sukces, zawsze musisz mieć wizję. To pierwsza zasada sukcesu! Możesz mieć najlepszy samolot na świecie, ale bez planu lotu nigdy nie wiesz, gdzie wylądujesz. To samo dotyczy każdego z nas. Musisz zacząć od wizji tego, kim chcesz być. Kiedy już ją będziesz miał, możesz ciężko pracować, aby ją zrealizować. Ale nie będzie to wyglądało jak praca, tylko realizacja marzeń - spełnianie tego, co masz w głowie.

Przygoda z czołgami zaczęła się w latach 60., gdy trafił Pan do wojsk pancernych?