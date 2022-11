Sprawdź jak sprawny jest Twój mózg. Czy potrafisz znaleźć wszystkie dziesięć różnic?

Mózg to jeden z najbardziej tajemniczych ludzkich organów. Zazwyczaj waży ok. 1,3-1,4 kg (cięższa jest m.in. wątroba), co stanowi ok. 2 proc. masy ciała dorosłego człowieka. Choć organ ten jest proporcjonalnie niezbyt ciężki to jednak zużywa nawet 20-20 proc. energii wytwarzanej w ciele człowieka. Wielkość mózgu można porównać do małego kalafiora. Główny składnik mózgu? Woda.