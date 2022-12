Szczekanie psa. Czy da się je wyeliminować lub ograniczyć? Zobacz listę najmniej hałaśliwych ras psów

Szczekanie psa. Czy da się je ograniczyć?

Szczekanie u psa jest rzeczą naturalną. Nie ma ras, które nie szczekają w ogóle. Z resztą nawet nie powinniśmy oczekiwać, by pies w ogóle nie szczekał, gdyż jest to jego forma komunikacji oraz sposób wyrażania emocji. Co więcej szczekanie psa było dawniej zachowaniem jak najbardziej pożądanym.

Pies pilnujący gospodarstwa musiał szczekać, by ostrzegać przez zbliżającym się zagrożeniem. Owczarki pilnujące stada nie czym innym jak głosem kierowały owce do zagrody, z kolei psy myśliwskie szczekaniem informują myśliwego, gdzie znajduje się np. lisia nora.

Rasy były zatem często dobierane tak, by wspierać szczekanie, nie zaś je wypierać. Tak więc, jak widać, pies ma szczekanie w genach - po części dzięki nam, ludziom.