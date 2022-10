Szlak Maryjny - trasa pielgrzymkowa po obu stronach Pirenejów

Bazylika Pilar - perła sztuki barkowej

Trasa rozpoczyna się na historycznej maryjnej ścieżce „Pilar – Torreciudad – Lourdes”, przemierzanej przez pielgrzymów od dziesięcioleci. Wielu z nich, odwiedziwszy Pilar, kierowało się następnie do Torreciudad, a dalej do Lourdes. Zatem na przestrzeni lat bazylika Pilar w Saragossie stała się swoistą bramą rozpoczynającą wędrówkę. Dla katolików to niewątpliwie jedno z najważniejszych miejsc i wiele wskazuje na to, że to pierwsza świątynia maryjna na świecie: zgodnie z chrześcijańskim przekazem, 2 stycznia 40 r. Maryja Panna przybyła do Saragossy w „śmiertelnym ciele”. Stojąca w centrum miasta bazylika, będąca niekwestionowaną perłą baroku, kryje we wnętrzu bezcenne dzieła sztuki, takie jak płaskorzeźby na głównym ołtarzu, Kaplicę Świętą czy malowidła w kopułach namalowane przez Goyę. Obok katedry w Santiago de Compostela, Bazylika Matki Bożej na Kolumnie jest jednym z najważniejszych celów pielgrzymek duchowych w Hiszpanii.