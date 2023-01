To dlatego Krzysztof Skiba zostawił żonę i związał się z młodą modelką. "Jestem artystą i potrzebuję muzy"

Nowa miłość Krzysztofa Skiby. "Media zrobiły z naszego związku sensację"

Okazało się, że miejsce żony Renaty zajęła u boku Skiby o 26 lat młodsza od niego Karolina Kempińska, modelka, która na co dzień pracuje w firmie informatycznej. Nie jest wykluczone, że para zaręczyła się na długo przed poinformowaniem przez frontmana "Big Cyc" o rozstaniu z żoną. Media zwracają uwagę na zdjęcie Kempińskiej z okazałym pierścionkiem, do którego załączyła jedynie komentarz: 11.07.2022. To zaś może sugerować, że właśnie wtedy Skiba oświadczył się swojej wybrance.