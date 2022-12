To koniec gry Wiedźmin: Pogromca Potworów. Twórcy wygaszają projekt

Wiedźmin: Pogromca Potworów (The Witcher: Monster Slayer) to mobilna gra fabularna (RPG), która jest oparta na geolokalizacji. Dzięki zaawansowanej technologii udostępnionej przez smartfona gracze mogą stanąć do walki z przeciwnikami z uniwersum sagi Wiedźmina . Gra jest dostępna na smartfony z oprogramowaniem iOS oraz Android za darmo.

Spokko kończy projekt

We wtorek, 6 grudnia, spółka poinformowała, że nie będzie wspierała projektu oraz powoli go wygasza. Samą grę Wiedźmin: Pogromca Potworów będzie można jeszcze pobrać do 31 stycznia 2023 r. Gracze będę mogli nadal z niej korzystać do końca czerwca przyszłego roku - po tym czasie serwery przestaną działać.

Równocześnie spółka Spokko w komunikacie podała, że od lutego 2023 r. nie będzie tworzona aktualizacja zawartości gry. Oznacza to brak nowych potworów do zwalczania i ekwipunku dostępnego dla graczy. Producenci zapowiedzieli, że rezygnują z organizowania wydarzeń oraz dziennych lub czasowych zadań do wykonania.