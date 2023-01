"To praca na pełen etat". Emma Roberts o macierzyństwie. Jak zmieniło się jej postrzeganie świata przy dziecku?

Mama dwuletniego Rhodesa

Emma Roberts to znana amerykańska aktorka, która podczas swojej kariery wystąpiła w takich produkcjach jak chociażby "Millerowie", "Królowe krzyku", "Randki od święta", "American Horror Story: 1984" czy najnowszy film oczekujący na światową premierę "Maybe I Do".

Od ponad dwóch lat jest również mamą dwuletniego chłopca. Chociaż poprzez bycie gwiazdą jest bardzo rozpoznawalna, na wczesnych etapach od narodzin dziecka starała się nie ukazywać jego wizerunku i nie pokazywała go na zdjęciach. Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy Rhodes skończył dwa lata. Wówczas aktorka opublikowała post urodzinowy na Instagramie.