Tomasz Zubilewicz będzie prezentował pogodę na konsolach PlayStation 5. Opowie o pogodzie w grach

Tomasz Zubilewicz wystąpi w reklamach PlayStation 5

„Mija właśnie 3. rok od premiery PlayStation 5. Od tego czasu, na platformę ukazało się już sporo tytułów, takich jak God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, czy Gran Turismo 7. Każda z tych gier zapewnia inne wrażenia z rozgrywki i doświadczenia, dzięki czemu wszyscy gracze mogą znaleźć coś dla siebie. Nawiązując do różnorodności gier dostępnych na PlayStation 5 powstała specjalna prognoza pogody nawiązująca do jej światów. W reklamie wystąpił znany prezenter telewizyjny, Tomasz Zubilewicz, który prowadzi specjalną relację z miejsc dotkniętych zwiększoną aktywnością na PS5” - napisała firma Sony Interactive Entertainment.