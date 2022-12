Wprowadzenie stanu wojennego to terror, koniec marzeń o wolności i upadek gospodarczy Polski. Materiał Informacyjny

Za stan wojenny płacimy do dziś- o tym nie możemy zapomnieć. Wojciech Jaruzelski, który wprowadził w Polsce stan wojenny, do końca życia twierdził, że decyzja z grudnia 1981 r. była podyktowania wyższą koniecznością, czyli zagrożeniem interwencją Związku Sowieckiego. Dziś wiemy na pewno, że to kłamstwo, że towarzysz generał zabiegał o „bratnią pomoc”, ale jego przełożeni w Moskwie odmówili, tłumacząc, że musi sobie radzić sam.