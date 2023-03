Wreszcie będzie prawdziwie wiosenny piątek. Będzie bardzo ciepło, nawet do 20 st. C!

"W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, pojawią się słabe opady deszczu. Tylko na krańcach południowo-wschodnich bez opadów" – przekazała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Zaznaczyła, że to będzie ciepła noc. "Od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 8-9 stopni w centrum kraju, do 10 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i południu" – powiedziała synoptyk IMGW. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Tylko nad morzem silniejszy, porywisty. Tam porywy do 60 km/h.