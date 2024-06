Wstąpił do ukraińskiej armii. Wcześniej nagrał piosenkę z Kazikiem

- Duża ilość jego twórczości została przetłumaczona na język polski. Są to m.in. tomiki jego wierszy: "Historia kultury początku stulecia", "Drohobycz", "Etiopia" i "Antena" oraz siedem powieści: "Big Mac", "Depeche Mode", "Anarchy in the UKR", "Hymn demokratycznej młodzieży", "Woroszyłowgrad", "Mezopotamia" i "Internat" - przytacza portal.