Z Gwiazdami - Anna Popek - byłam tak zaszczuta, że zastanawiałam się, czy mam prawo w ogóle żyć Filip Grudziński

Anna Popek - pokochała swój zawód, jak była nastolatką - od ponad trzech dekad, wykonuje zawód dziennikarza. W programie Adriana Majchrzaka wyznaje z jakiego powodu nazywana jest "krawcową" polskiego radia oraz opowiada dlaczego, zdecydowała się założyć fundację "Kulturalna Polska", które było wynikiem traumatycznych doświadczeń. W szczerej rozmowie, wyjaśnia jak duży hejt, spotkał ją ze względu na firmę, w której pracuje: "Wiesz co, jak zaczął się ten straszny zwyczaj to było jak ukamieniowanie słowem. To jest przedziwne, że ludzie nie uczą się na własnych błędach. Jest ładne powiedzenie "słowo rzucone ptakiem, wraca kamieniem - łatwo coś wypowiadamy, ale w nas to walnie". Jak zaczniesz im odpowiadać to schodzisz do ich poziomu". Obejrzyjcie, a dowiecie się, że Anna Popek była zaszczuta przez hejterów tak, że zastanawiała się, czy ma prawo w ogóle żyć.