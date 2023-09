Zamiast pisania i czytania, uczono dzieci... szlaczków. Porażka edukacyjnych wymysłów na Columbia University

Nauka szlaczków na Columbia University

Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku ogłosiła tuż przed weekendem, w który obchodzono Święto Pracy, że zamyka projekt, który jest wielką bolączką dla uczniów. Tym projektem jest „Projekt czytania i pisania”, organizowany na wydziale w Teachers College, należącym do rodziny nowojorskiego uniwersytetu. Władze uczelni postanowiły tym samym wysłać twórczynię projektu Lucy Calkins na "urlop naukowy". Czas na odpoczynek nie został jednak określony.

Dziwna metoda nauczania upada. Jak wyglądała i jakie efekty przynosiła?

Projekt Calkins polegał na programach podstawowych umiejętności człowieka, czyli czytaniu i pisaniu. Projekt jednak nie był oparty na nauce, a na... zgadywaniu co jest na obrazkach i pisaniu po szlaczkach. Nie sprzyjało to ani budowaniu wiedzy u dzieci, ani poszerzaniu słownictwa, ani umiejętności pisania. Dzieci poddane tej metodzie nie czytały praktycznie książek. Projekt w Nowym Jorku był tak popularny, że stosowało go ponad 50 proc. wszystkich placówek publicznych.