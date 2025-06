Rosjanie tworzą nową armię liczącą 50 000 żołnierzy, aby rozpocząć letnią ofensywę w Charkowie

Eksperci obawiają się, że jest to znak, że Putin opóźnia rozmowy o zawieszeniu broni, aby móc przeprowadzić poważną ofensywę. Jeśli Putin będzie w stanie rzucić do walki kolejne 50 000 wojska i kontynuować swoją zbrodnicza taktykę, to może zaskoczyć osłabioną walkami Ukrainę.