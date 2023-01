Zespół Sabaton straci prestiżową nagrodę? Chodzi o słowa "Krym był wcześniej okupowany przez Ukrainę" Małgorzata Puzyr

Szwedzki zespół Sabaton otrzymał prestiżową nagrodę. Może ją stracić za komentarze o Krymie fot. szymon starnawski / polskapresse

Szwedzkie Stowarzyszenie Sceptyków (Vetenskap Och Folkbildning) weryfikuje swoją decyzję o przyznaniu zespołowi Sabaton nagrody "Enlightener of the Year Award 2022" (Årets Folkbildare 2022”), która uczyniła ich pierwszym w historii zespołem rockowym, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. Chodzi o stosunek członków grupy do anektowanego przez Rosjan Krymu.