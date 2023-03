Życzenia na Dzień Kobiet 2023. Oficjalne, rymowane i zabawne wierszyki. Zobacz najpiękniejsze życzenia na 8 marca

Życzenia na Dzień Kobiet 2023

Przypadający 8 marca Dzień Kobiet to święto obchodzone już od 1910 r. Tego dnia mężczyźni składają znajomym kobietom życzenia i wręczają drobne podarunki. Święto to od lat obchodzone jest w kilkudziesięciu krajach świata, a w niektórych jest to dzień wolny od pracy. Zobacz, jakie złożyć piękne życzenia drogim paniom!