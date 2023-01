Amerykańska raperka Gangsta Boo nie żyje. Sprawę bada policja. Przyczyną śmierci mogły być narkotyki

Jak poinformował portal The New York Times, raperka została znaleziona w niedzielne popołudnie, 1 stycznia, w Memphis. Co ciekawe, artystka jeszcze 31 grudnia była aktywna w sieci, czego dowodem jest jej ostatni post opublikowany na Twitterze w sylwestra o 16:13.

Gangsta Boo urodziła się 7 sierpnia 1979 roku, a czas jej twórczości związany jest z Memphis. Największą sławę zdobyła, dzięki współpracy z grupą Three 6 Mafia, w której była pierwszą kobietą. Wraz z zespołem działała od 1995, gdy ukazał się ich album "Mystic Stylez", do, mniej więcej 2000 roku. Wtedy to, po wydaniu płyty "When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1", Lola Mitchell opuściła formację, czego powodem miały być sprzeczki o sprawy finansowe i kontynuowała solową karierę, podczas której ukazał się, między innymi, jej najbardziej rozpoznawalny utwór "Where Dem Dollas At!?".