AniKa Dąbrowska o singlu „Toast (za miłość)”, nowej płycie, o swojej osiemnastce, o ciężkiej chorobie. Artystka zaśpiewała u nas a cappella Tomasz Dereszyński

„Powinniśmy świętować nie tylko sukcesy, ale wszystkie nasze doświadczenia, całe nasze życie" - to kredo życiowe artystki ukrywającej się pod pseudonimem AniKa. „Toast (za miłość)” opowiada o mojej zmianie, wejściu w dorosłość, zapomnieniu o tym, co było złe. Tytułowy toast symbolizuje zaakceptowanie tego co było, życiowych przeszkód i wszelkich rozterek miłosnych, które sprawiły, że teraz jestem silniejsza" - komentuje AniKa. W rozmowie w programie Muzotok odkrywa wiele tajemnic. Będzie też wokalna niespodzianka. Zapraszam. Tomasz Dereszyński.