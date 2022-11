Anna Lewandowska szczerze o życiu w Hiszpanii. "Zaczynamy czerpać z życia pełnymi garściami". Opowiedziała też o znanych koleżankach

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Anna Lewandowska zdradziła kulisy przeprowadzki do Barcelony. Przyznała, że nie spodziewała się aż tak ciepłego przyjęcia Roberta przez katalońskich kibiców.

- Jestem bardzo wdzięczna Katalończykom za otwartość i za to, jak ciepło nas przyjęli. Zdecydowanie pomogło nam to w aklimatyzacji. Sami nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Robert, przechodząc do Barcelony, spotka się z takim przyjęciem. Do końca życia będę pamiętała moment prezentacji na murawie i emocje, jakie temu towarzyszyły - mówiła.