Astronomiczna jesień rozpocznie się w sobotę rano. Jakiej pogody możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Piotr Kobyliński

W sobotni poranek, 23 września pozycja Słońca znajdzie się w tzw. punkcie Wagi, co oznacza początek astronomicznej jesieni. Jeżeli chodzi o sam wrzesień, będzie to prawdopodobnie najcieplejszy wrzesień odkąd w Polsce prowadzi się systematyczne pomiary temperatury, o czym poinformowali meteorolodzy. Pomimo, że do końca miesiąca zostało jeszcze dziesięć dni, IMGW nie przewiduje gwałtownej zmiany pogodowego trendu.