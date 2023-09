Już w sobotę pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Mamy prognozę pogody na najbliższe dni. Kiedy pojawią się pierwsze przymrozki?

Coraz szybciej zbliża się dzień, w którym rozpocznie się w Polsce kalendarzowa jesień, jednak mimo to meteorolodzy nadal nie przewidują nadejścia w najbliższym czasie trwałego i silnego ochłodzenia. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze przymrozki przyjdą nieco później, w związku z czym wciąż będziemy mogli cieszyć się dniami przypominającymi gorące lato, w których słupki rtęci mocno podskoczą do góry.

Za nami początek września, a zapowiedzi meteorologów dotyczące ostatniej dekady tego miesiąca brzmią obiecująco. Mimo sporadycznych chłodniejszych dni po przejściu frontów z opadami deszczu i burzami, temperatura wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Średnie wartości dobowe wciąż przewyższają normy klimatyczne, co sprawia, że wrzesień zachowuje charakter termicznego lata.

Obecnie nad Polskę zaczyna napływać znaczna ilość ciepłego powietrza z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego regionu Europy. Docierają również pewne ilości powietrza zwrotnikowego, pochodzącego z północno-zachodniej Afryki.

Czwartek słoneczny i ciepły

W czwartek niebo będzie na ogół bezchmurne. Temperatura maksymalna od 24 st. C na wschodzie do 27 st. C na zachodzie i 28 st. C na południowym zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23 st. C. W czwartek po południu w okolicach Wrocławia termometry wskażą aż 28 stopni C. Fot: meteo.imgw.pl Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, okresami porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie nad ranem na krańcach północno-zachodnich duże i tam mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 11-12 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich do 16 st. C na zachodzie i południu oraz 17 st. C nad morzem.

W piątek nieco więcej chmur

W piątek na wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie możliwe są też burze. Temperatura maksymalna od 18-20 st. C na zachodzie do 27-28 st. C na wschodzie oraz w centrum. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy od zachodu skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Tatrach do 80 km/h.

Kiedy nadejdą przymrozki?

Zgodnie z prognozami ekspertów, pierwsze jesienne przymrozki prawdopodobnie nie pojawią się aż do drugiej połowy października, najwcześniej spodziewane są one około 16 dnia miesiąca. Trzeba jednak mieć na uwadze, że mimo słonecznych, ciepłych dni, noce staną się chłodniejsze, z temperaturami oscylującymi w granicach 5-10 stopni Celsjusza na terenie całego kraju, a nawet około 3 stopni Celsjusza w regionie Podhala. Synoptycy prognozują, że ryzyko przymrozków wzrośnie znacząco po 15 października, jednak wcześniejsze ich wystąpienie jest mało prawdopodobne. Temperatury poniżej zera mogą nadejść znacznie później niż w poprzednich latach. rs