„Berlin Berlin” we Współczesnym. Komunizm nieprawdziwy, ale spektakl zabawny

Sztuka „Berlin Berlin” wystawiona w warszawskim Teatrze Współczesnym to świadectwo tego, że teatralny krwioobieg między Zachodem i Polską przynajmniej bywa gorący. Tekst miał swoją francuską premierę niespełna rok temu. Zdążył być nominowany do prestiżowej nagrody Moliere’a.

Dwaj francuscy spece od farsy: Patrick Haudecoeur i Gerald Sibleyaras wzięli na warsztat realia NRD i temat ucieczek przez mur berliński. W Polsce wyreżyserował ich produkt twórca telewizyjnego „Rancza”, ale i bardzo dobrych teatralnych inscenizacji, często komediowych, Wojciech Adamczyk.

Komunizm idealnie skomercjalizowany

I jakie są moje wrażenia? Chyba po raz pierwszy mam do czynienia (może poza filmową „Śmiercią Stalina”) ze zjawiskiem skomercjalizowania wspomnień po komunizmie. Autorzy wyraźnie nie mają elementarnej wiedzy ani własnych doświadczeń odnoszących się do tego systemu. Berlin wybierają jako miejsce symboliczne: bo mur, bo styk między komunizmem i kapitalizmem. Przerabiają naskórkowe wrażenia i stereotypy na materię do komedii, właściwie farsy. Niewiele tu też niemieckiej specyfiki, choć pojawia się schemat NRD-owców jako zideologizowanych służbistów. Chociaż nie wszystkich.