Bortniczuk: Program Olimpia to nowe otwarcie. Poprawimy sportową infrastrukturę i uczcimy stulecie polskich występów na igrzyskach

Ministerstwo Sportu i Turystyki jest aktywne na polu popularyzacji i upowszechniania sportu. Widać także nowe inicjatywy ukierunkowane na rozwój infrastruktury sportowej. W środę, 1 marca, ogłosiliście Program Olimpia, dzięki któremu krajowa baza obiektów sportowych zauważalnie się powiększy. Do kogo jest skierowany?

Kamil Bortniczuk: – Dzisiaj ruszył nabór wniosków do naszego autorskiego programu budowy przyszkolnych hal Olimpia. Nabór będzie prowadzony przez miesiąc czyli do 31 marca, przy czym - jeśli zaistnieje taka potrzeba - będę ogłaszał kolejne nabory. Program kierujemy bez wyjątku do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Jeszcze raz podkreślę – wszystkich, bowiem ostatecznie, po programie pilotażowym przeprowadzonym w 2022 roku, zdecydowaliśmy się nie ograniczać w żaden sposób wielkości jednostek samorządu, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. W ramach projektu Olimpia będziemy dofinansowywali budowę lekkich przyszkolnych hal łukowych. Mamy na to zabudżetowane naprawdę ogromne pieniądze, więc bez słowa przesady stawiam tezę, że jest to największy sportowy program infrastrukturalny w historii Polski.