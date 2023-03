Cara Delevingne szczerze o swoich problemach z nałogiem. Wyznała, że pierwszy raz upiła się jako 7-latka

"Zapisano mi leki. One uratowały moje życie. To, co się działo, to nie były zwykłe zachwiania równowagi chemicznej, to była reakcja na traumę. (…) Wtedy jeszcze nie odkryłam jednak tej j**anej dziury w środku. Tego wirusa. (…) Ciągle próbowano przepisywać mi nowe specyfiki" - wspomina.