Paulina Smaszcz chwali się zdjęciem "wnuczki". Na fotografii jest... obce dziecko. Jej oszustwo wyszło na jaw

Paulina Smaszcz opublikowała zdjęcie "wnuczki" z internetu. Oszukała fanów

Paulina Smaszcz nie kryła radości, gdy dowiedziała się, że żona jej syna Franciszka jest w ciąży. Chętnie dzieliła się w mediach przemyśleniami na temat roli babci i nie mogła doczekać się aż dziecko przyjdzie na świat. Wnuczka Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego urodziła się 3 marca, o czym dziennikarz poinformował na swoim Instagramie. W towarzystwie Katarzyny Cichopek zrobił nawet pierwsze zakupy dla nowego członka rodziny.

Smaszcz pokazała z kolei swoim InstaStories zdjęcie noworodka przykrytego kocykiem w serduszka, z twarzą zasłoniętą napisem "I love you". Fani byli przekonani, że to jej pierwsze chwile z wnuczką. Szybko okazało się jednak, że... to fotografia obcego dziecka pobrana z internetu, z zagranicznej strony oferującej koce dla dzieci.