Cezary i Radosław Pazurowie w żałobie. Zmarła ważna dla nich osoba

Nie żyje mama braci Pazurów. Odeszła na dzień przed swoimi urodzinami

O śmierci swojej teściowej Dorota Chotecka, żona Radosława Pazury poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. W Dniu Babci opublikowała na Instagramie zdjęcie ukazujące wieniec w kształcie serca.

"Dzielę się z Wami przykrą wiadomością. 13.01 b.r., dzień przed swoimi urodzinami, zmarła moja druga mama. Teściowa, którą znałam i kochałam od 34 lat" – napisała aktorka w opisie do załączonego zdjęcia.

Z przekazanych przez nią informacji wynika, że pogrzeb Jadwigi Pazury odbył się 17 stycznia. "Wierzę, że jest już w raju. Do zobaczenia, Mamo. Od tej chwili nasze życie się zmienia, ale się nie kończy. A my do tej codzienności wracamy już inni… Opiekuj się nami tam z góry" – zakończyła swój wpis Chotecka.