Cher się zaręczyła. Jej wybranek ma 36 lat. Jak zareagowali fani 76-letniej piosenkarki?

Cher zasugerowała, że zaręczyła się z 36-letnim partnerem, Alexandrem „AE” Edwardsem.

76-latka udostępniła zdjęcie ogromnego pierścionka z brylantem, którym zaskoczył ją jej ukochany.

Jeden z obserwujących napisał na Twitterze do gwiazdy: "To bardzo piękny pierścionek i NAJWIĘKSZY diament, jaki kiedykolwiek widziałem, ale MATKO, co to znaczy?”

Inny zastanawiał się: "Czy on ci się oświadczył !!!?? Mamo kochana".

Kilka dni temu źródła poinformowały RadarOnline, że 76-latka ma nadzieję wkrótce poślubić dyrektora muzycznego.

Jeden z informatorów powiedział: "Cher jest zakochana po uszy".